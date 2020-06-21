محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الثانوية.. ويوجه نصائح لأولياء الأمور

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من لجان الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، وعدد من استراحات الملاحظين والمراقبين بمدينة العريش.

وأكد المحافظ اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات، مع فحص الطلاب قبيل دخول اللجان وتوفير طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، مع توفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان، بجانب تعقيم اللجان واستراحات المراقبين بصفة مستمرة خلال فترة الامتحانات.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص 6 سيارات ميني باص من ديوان عام المحافظة بالعريش ، وذلك لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح من مدينة العريش إلى لجان الامتحانات بمدينة الشيخ زويد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بمشاركة جميع المديريات ومجالس المدن ، بجانب تهيئة الجو المناسب للطلاب داخل لجان الامتحانات، مع الالتزام بكافة الاجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات.. فضلا عن تزويد استراحات المراقبين والملاحظين بوسائل المعيشه وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم.

وشدد المحافظ علي وجود مديري المدارس في لجان الامتحانات لتذليل أي عقبات وتلبية أي احتياجات أو مطالب لرؤساء اللجان، مع مغادرة المدارس قبل بدء الامتحانات.. بجانب توفير وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق داخل كل المدارس التي بها لجان امتحانية او استراحات للملاحظين والمراقبين.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على أداء الامتحانات وعدم التجمع أمام اللجان لإتاحة الفرصة لأداء الامتحانات فى هدوء تام .. متمنيا أن تصل نسبة الحضور إلى 100%.

من جانبه أكد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات يؤديها 2944 طالبًا وطالبة موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة من بينها 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح.وأعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية فى ادارت العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية ، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .