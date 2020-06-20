قائد "الموتوسيكل" عن لقاء السيسي: "فقدت النطق من المفاجأة"

كشف عمر مصطفى، صاحب واقعة "حادث الموتوسيكل" الذي التقاه الرئيس السيسي، عن تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه كان يتجول في شارع المرغني، واصطدم بسيارة دون قصد: "فجأة لقيت حوليا ضباط.. قلت أنا خبطت وزير، أو حد مهم"، مضيفا: "لقيت عربية أدامي وفيها الرئيس السيسي، فقدت النطق لحد ما جمعت".

وأضاف "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت: "الريس كلمني وقالي مش لابس الخوذة لية؟ وعلى مهلك لما تمشي، مدة الكلام مكنتش كبيرة، هو سألني أسئلة كتير بس أنا مش فاكر رديت بإيه وكنت بدعيله".

وأهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، لـ"عمر" و"مينا"، الشابين اللذين اطمأن عليهما الرئيس منذ أيام عقب تعرضهما لحادث تصادم سيارة ملاكي بدراجتهما النارية، بالتزامن مع مرور موكبه، خوذتين لحماية الرأس أثناء قيادة الدراجة النارية أو الدراجة العادية.