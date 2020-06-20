هند الفلافلي: جائزة الدولة التشجيعية تتويج لتجربتي الفنية وأفتخر بها

قالت الدكتور هند الفلافلي، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الرسم، عن لوحة بعنوان "حب"، إنها تفتخر بالجائزة التي تأتي تتويجا لمرحلة سابقة من العمل الجاد.

وأضافت "الفلافلي" لـ"الوطن": "حصلت على عدد من الجوائز من عدة جهات قبل ذلك، وهذه هي المرة الأولى التي أتقدم فيها لجائزة الدولة التشجيعية، وأنصح شباب المبدعين بالتقدم لجوائز الدولة".

وعن العمل الفائز، قالت: تقدمت بأكثر من عمل، وجاءت الجائزة عن لوحة بعنوان "حب"، وتابعت: "الدكتور أشرف رضا، نائب عميد الكلية، أول من أبلغني بخبر الفوز بالجائزة، وتواصل معي الدكتور أحمد هنو، عميد الكلية، معبرا عن اعتزازه بفوزي بالجائزة".

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية وجائزة التفوق وجائزة النيل للمصريين والعرب.

وجاءت أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية كالتالي:

أولا الفنون: فرع الرسم: هند حسن سيد مصطفى الفلافلي، الخزف: محمد أحمد حسن سعودي، العزف على آلة القانون: شادي أحمد محمود الجندي، التمثيل المسرحي: سلوى أحمد محمد فرج، تصميم أزياء مسرحية: مروة محمد صالح عودة، المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة: شريف خالد عبدالخالق عبدالحميد، وشريف رمزي رزق أبو السعد، وناهد مسعد محمد زميتر، ومصطفى مجدي مصطفى البشبيشي، الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية: عادل عبدالمنعم محمد داود، تصوير الفيلم الروائي الطويل: مصطفى أشرف أحمد فهمي.