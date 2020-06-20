عاجل.. السيسي: مخطئ من يظن أن الصبر ضعف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من يظن أو يعتقد أن الحلم والتعامل مع الأمور بحلم ضعف، فهو مخطئ.

وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء اصطفاف عناصر قوات المنطقة الغربية، أنه يخطئ من يعتقد أن الصبر تردد، مضيفًا: "لا والله صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق لكن ليس ضعف أو تردد".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عدم تدخل مصر في شؤون الدول ليس انعزالا أو انكفاء، مشيرا إلى أن مصر رأت أن التدخل في شؤون الدول قد يكون له تأثير سلبي على أمن واستقرار الدول.

وأشار السيسي إلى أن البعض يعتقد أنه يستطيع بقوة السلاح، مضيفًا: "ولا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب والخط نحترمه كلنا"، مطالبًا بإجراء مباحثات لإنهاء الأزمة: "نخلي حل الأزمة إرادة حرة لليبيا ومش لميليشات متطرفة".