السيسي: إعلان القاهرة متسق مع كل المبادرات الدولية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إعلان مبادرة القاهرة "الليبية - الليبية" كان متسقا مع كل المبادرات الدولية وبصفة خاصة جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، التي استهدفت في المقام الأول تحقيق إدارة وطموحات كل الشعب الليبي في تحديد مستقبل، وإدارة مقدراتها بما يعود للفائدة على جميع أفراد الشعب الليبي ووضع خريطة طريق لسرعة استعادة أركان المؤسسات الدولة الوطنية للدولة الليبية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن استعادة الأمن والاستقرار يأتي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي، وانسحاب كل القوى الأجنبية وأسلحتها ومرتزقاتها من الأراضي الليبية وحل الميليشيات المسلحة، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني والدفع بمفاوضات المسار الأمن العسكري "5+5".