عاجل.. السيسي: تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لقادة والضباط والجنود بالقوات المسلحة، والقبائل، مشددًا على أن مصر تقف اليوم أمام مرحلة فارقة.

وأضاف خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية: " تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون، ليس فيما بيننا فقط، وإنما مع أشقائنا مع الشعب الليبي والقوة الصديقة، للحماية والدفاع عن مقدرات بلدينا من العدوان الذي تشنه الميليشات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوات تعتمد على أدوات القوة العسكرية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي".