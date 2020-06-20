نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى البلينا المركزي

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى البلينا المركزي ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، والدكتور أحمد جاد الرب مدير المستشفى، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال "القاضي"، إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد نائب المحافظ أقسام استقبال الطواري، والأشعة، والعلاج الطبيعي، ومعمل التحاليل، وقسم الأطفال المبتسرين، والعمليات والعناية المركزة، والغرفة المخصصة للكشف على حالات اشتباه كورونا.

واطمأن على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم.

كما وجه "القاضي" بأهمية رفع مستوى النظافة بالمستشفى، والاهتمام بأعمال الإنارة والصيانة اللازمة لكشافات ولمبات الإنارة، وسرعة توزيع طفايات الحريق الموجودة بالمخزن على أماكنها بالمستشفى.