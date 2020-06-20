محافظ سوهاج يتفقد مشروعات الطرق والكباري بتكلفة 17 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بعض مشروعات الطرق والكباري ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون و200 ألف جنيه، يرافقه محمد إمبابي رئيس المركز، والمهندس زكريا مصطفى أحمد، مدير عام الطرق والنقل.

وبدأ الفقي، جولته بتفقد مشروع رصف طريق "المزالوة - الدير الأحمر" بطول 10 كيلو مترات، وبتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منه بطول 3 كيلو مترات، وتم البدء في المرحلة الثانية منه بداية من الدير الأبيض وحتى محطة المعالجة.

وتفقد المحافظ كوبري الكيلو 3300، والذي يربط بين قرى روافع القصير، وقرى أولاد عزاز شمال وجنوب المصرف بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه، حيث بدأ العمل به في أبريل الماضي، والمتوقع انتهاء الأعمال به في أبريل العام المقبل.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع للمشروعات، ومتابعة الأعمال حتى الانتهاء الكامل منها، ودقة الإعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية، لافتا إلى أهمية إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة الشعب السوهاجي.