محافظ سوهاج يتفقد مشروعات الطرق والكباري بتكلفة 17 مليون جنيه
كتب:
خالد الغويط
04:37 م | السبت 20 يونيو 2020
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بعض مشروعات الطرق والكباري ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون و200 ألف جنيه، يرافقه محمد إمبابي رئيس المركز، والمهندس زكريا مصطفى أحمد، مدير عام الطرق والنقل.
وبدأ الفقي، جولته بتفقد مشروع رصف طريق "المزالوة - الدير الأحمر" بطول 10 كيلو مترات، وبتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منه بطول 3 كيلو مترات، وتم البدء في المرحلة الثانية منه بداية من الدير الأبيض وحتى محطة المعالجة.
وتفقد المحافظ كوبري الكيلو 3300، والذي يربط بين قرى روافع القصير، وقرى أولاد عزاز شمال وجنوب المصرف بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه، حيث بدأ العمل به في أبريل الماضي، والمتوقع انتهاء الأعمال به في أبريل العام المقبل.
ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع للمشروعات، ومتابعة الأعمال حتى الانتهاء الكامل منها، ودقة الإعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية، لافتا إلى أهمية إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة الشعب السوهاجي.