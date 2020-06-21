محافظ سوهاج يتفقد بوابة مرسى ناصر السياحي ..وتطوير الحديقة المتحفية

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في جولة ميدانية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، أعمال إنشاء بوابة مرسى ناصر السياحي، وأعمال التطوير والتجميل الجارية بالحديقة المتحفية، والمنطقة المحيطة بديوان عام المحافظة، يرافقه عاطف الصمطي رئيس حي شرق، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالديوان العام، والمهندسة ايناس محمد على، مستشار المحافظة للتجميل والتشجير .

وتفقد بوابة المرسى السياحي بمدينة ناصر وغرف وأبراج الحراسة، وهي على شكل معبد فرعوني كتب عليها بالنقش الفرعوني اسم " مصر " واسم" ميريت آمون"، بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه دعما من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحية، الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، تنفيذ مديرية الإسكان، وقام بوضع التصميمات لها إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام.

كما تفقد أعمال التطوير والتجميل بالحديقة المتحفية ومحيط ديوان عام المحافظة، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج، حيث تفقد أعمال التطوير والدهانات وتركيب الرخام، والطوب الحراري والزلط الملون، والبرجولات الخشبية، وأعمال الكهرباء واللاندسكيب، كما تم دهان السور بالكامل، وتركيب البلدورات والإنترلوك، والكهرباء، ومقاعد خشبية، وسور خشبي من أشجار الكافور والجازورينا.

وأكد الفقي، على سرعة إنجاز الأعمال بالحديقة المتحفية وبوابة مرسى ناصر السياحي، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسلة الفرعونية والديوان العام، موجها حي شرق بالاهتمام برفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين للظهور بالشكل الحضاري المناسب.