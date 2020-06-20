محافظ القاهرة يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج، للوقوف على سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى وغرفة العمليات، كما حرص على التأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفى وتلبية احتياجات المرضى والمترددين عليها، وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مخازن الأدوية للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، فضلًا عن التأكد من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية.

وتفقد محافظ القاهرة القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمركز شباب الأندلس بحي المرج.

وأشار إلى أن تلك القافلة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون صحة)، والتي تهدف إلى توفير القوافل الطبية بساحات مراكز الشباب للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير العلاج لهم على نفقة الدولة وصرف أدوية الأمراض المزمنة كل ٣ أشهر، نظرًا لعدم إقبال المواطنين خاصة كبار السن على التوجه للمستشفيات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.