محافظ القاهرة: نعمل على توفير مناخ صحي بامتحانات الثانوية العامة

ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالتحلي بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال محافظ القاهرة إن الدولة بكل أجهزتها تعمل لصالح الطلاب ولا تدخر جهدا من أجل أن يجتازوا امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل في مناخ صحي، آمن مشيرا إلى أنه يتابع على مدار 24 ساعة استعدادات الأحياء لمارثون الثانوية العامة المقرر انطلاقه الأحد المقبل.

وفي سياق متصل، تلقى محافظ القاهرة اليوم تقريرا من عدد من رؤساء أحياء العاصمة، يتعلق باستعدادات الأحياء لعقد امتحانات الثانوية العامة والتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتطهير وتعقيم المدارس وكذلك توافر أجهزة الكشف الحراري وتركيب بوابات التعقيم الذاتي، فضلا عن تحقيق مبدأ التباعد بين الطلاب داخل اللجان.

وفي حي المعادي، تابع رئيس الحي أعمال التعقيم وتهذيب الأشجار والنظافة بمدرسة المعادي القديمة، ومدرسة الشهيد أحمد أمين، والمدرسة الثانوية العسكرية، ومدرسة مصطفى كامل، مدرسة حدائق المعادي الرسمية، علاوة على متابعة توفير أجهزة الكشف الحراري.

وفى حي عين شمس، كثف الحي جهوده لتعقيم وتطهير مدارس 6 أكتوبر الإعدادية، وعين شمس الثانوية بنين، ومحمد عبده التجريبية، والزهراء بنات، أحمد عصمت التجريبية، النعام الإعدادية، أمير الشعراء.

وفي حدائق القبة شهد الحي تجهيز بوابات التعقيم ورفع الإشغالات المحيطة بالمدارس المقرر عقد اختبارات الثانوية العامة بها، وفي حي دار السلام جرى التنسيق مع فرع هيئة النظافة ومديرية الطب البيطري لرفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير مدارس جمال عبد الناصر، أحمد زويل، السلام الإعدادية، المعمارية.