"القراء" تنعى أبو الفرج والحسيني: تركا تراثا سيظل حتى قيام الساعة

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، والقائم بأعمال نقيب القراء، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ أحمد حسن أبو الفرج "1927-2020 م" والمبتهل الإذاعي الكبير الشيخ علي الحسني "1958-2020م" باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة في بيان للنقابة: "لقد فقدت مصر ودولة التلاوة علما من أعلام قراء القرآن الكريم، ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن على المستوى العالمي، إنه فضيلة القارئ الشيخ المجيد أحمد حسن أبو الفرج عن عمر يناهز 83 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في محراب القرآن الكريم لأكثر من ستين عاما".

وتابع البيان، كما فقدت مصر والعالم الإسلامي أيضا المبتهل المبدع الشيخ علي الحسيني عن عمر يناهز 62 عاما، وقد استطاع الفقيد علي الحسيني ابن قرية جميزة بني عمر مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية أن يزاحم الكبار في دنيا الإنشاد الديني والابتهالات الدينية، مما جعله يتربع على قلوب وعشاق سماع صوته العذب الذين أشادوا بأدائه المتميز، بما فيهم أهل القرآن الكريم والفن أيضا، لما كان يتمتع به من فنيات موسيقية مبهرة استحوذت على قلوب وأرواح وعشاق المديح النبوي وفن الابتهالات الدينية والإنشاد الدينية.

رحم الله قارئ الإذاعة والتليفزيون الشيخ أحمد حسن أبو الفرج والمبتهل الكبير الشيخ علي الحسيني رحمة واسعة بقدر ما قدماه من تراث للمكتبة الإسلامية والإذاعية والتليفزيونية سيظل نافعا للأمة الإسلامية حتى قيام الساعة.