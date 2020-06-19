لجنة من "تضامن دمياط" تعاين موقع حريق مصنع ومخزن المسيري

تفقدت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بإشراف حسام عبد الغفار، وكيل الوزارة، موقع حريق كفر شحاته الذي نشب ليلة أمس واستمر حتى اليوم الجمعة لمعاينة موقع الحريق وكتابة تقرير شامل يتضمن الخسائر الناجمة عنه.

كان قد نشب حريق ضخم بمصنع ومخزن بعزبة المسيري على طريق قرية كفر شحاته بمحافظة دمياط وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد يحيى زكريا لموقع الحريق حيث تم الدفع بـ13 سيارات إطفاء علاوة على الدفع ب 17 سيارة إسعاف.

وأفاد مصدر طبي لـ"الوطن"، بلغ عدد المصابين في حريق عزبة المسيري الواقعة على طريق قرية كفر شحاته إلى نحو 47 مصابا نقلوا لمستشفيات فارسكور والتخصصي فضلا عن حالات اختناق تم إسعافها في موقع الحريق.