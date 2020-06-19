اليوم.. تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وزارت لجنة إدارة الأزمة المشكلة من محافظ دمياط بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة مستشفى الصدر بمدينة دمياط، وذلك لرصد الموقف الحالي من إجراءات متبعة مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية ووجود رصيد منها يكفي خمسة عشر يوماً بالإضافة إلى التأكد من تحقيق الانضباط الإداري وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بنوبتجيات عملهم.

والجدير بالذكر أن محافظة دمياط قد أصدرت بياناً يضم كافة أرقام الخطوط الساخنة بمحافظة دمياط وهم رقم "114" الخط الساخن لمحافظة دمياط، "٢٢٦٤١٢١" رقم أزمات محافظة دمياط، "٢٢٦٤٧٠٣" رقم طوارئ مديرية الصحة، و رقم "٢١١٥٥٤٨" الخط الساخن الخاص بتلقى اية استفسارات متعلقه بفيروس كورونا المستجد، وأخيراً رقم الشكاوى الحكومية التابع لرئاسة مجلس الوزراء "١٦٥٢٨".