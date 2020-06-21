جوائز تصل لـ20 ألف جنيه.. "الثقافة" تطلق مسابقة "أنا المصري" للشباب

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وضمن فعاليات مبادرة الوزارة "خليك في بيتك - الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي، يعلن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن الموسم الثالث من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي".

جوائز المسابقة

يقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.

شروط المسابقة

- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد على 25 عامًا.

- أن يكون مصري الجنسية ويحق للمتسابق التقدم بعمل أو عملين فقط بحد أقصى.

- ألا تقل مدة الأغنية عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق.

- يقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة الذين ينطبق أيضا عليهم شرط السن بالمسابقة مع إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي لكل عناصر العمل.

- ألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.

- يقدم العمل الفني كاملا عبارة عن أغنية وطنية جديدة (كلمات - لحن - غناء) بصيغة MP3 ويرسل مع استمارة المشاركة والإقرار وصور بطاقة الرقم القومي على البريد الإلكتروني: anaelmaasry2020@gmail.com

وعلى الراغبين في المشاركة بالمسابقة إرسال رسالة لطلب الاستمارة عبر رسائل صفحة قطاع شئون الإنتاج الثقافي على "فيسبوك" وسوف ترسل لهم في الفترة من الساعة 10 مساءً، حتى الساعة 11:30 مساءً في ملف word.

وأشار القطاع إلى أنّ آخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس 2020، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.