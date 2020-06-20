البرلمان الصيني يصدق على الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة

اعتمدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين) اليوم السبت، قرارا بشأن الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن اعتماد القرار، الذي جاء في الاجتماع التشريعي المنعقد من يوم الخميس إلى اليوم، يعد خطوة رئيسية في المشاركة الصينية الفعالة في الحوكمة العالمية لتجارة الأسلحة وحماية السلام والاستقرار الدولي والإقليمي، كما يجسد تصميم الصين وإخلاصها في دعم التعددية، وحماية النظام الدولي القائم لضبط التسلح، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأضافت اللجنة أن المشاركة الصينية ستعزز الطابع العالمي للمعاهدة، وتدعم التجارة العسكرية الطبيعية بين الصين والدول الأخرى.

وتهدف المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2014 إلى تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية والحد من عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة.