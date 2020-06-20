 إحباط تهريب 20 جهازا لاسلكيا من الصين بميناء الإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة لجمارك الحركة بميناء الإسكندرية، اليوم السبت، محاولة تهريب 20 جهازًا لاسلكيًا و8 أجهزة استقبال إشارة ومستلزماتها من الصين، وذلك بالمخالفة لقوانين الاتصالات والجمارك والاستيراد والتصدير.

ووردت معلومات لإدارة جمارك الحركة تفيد وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم "YMLU8958576" بيان جمركي رقم "13675" مطور الإسكندرية باسم شركة "ن.هـ.إ.و"، والتي تحوي وفقًا للمستندات قطع غيار ماكينات واردة من الصين.

وكشفت لجنة من الجمارك والجهات الأمنية من خلال تفتيش الحاوية عن وجود 20 جهازًا لاسلكيًا بالشاحن ماركة "BFDX"، و20 سماعة "هاند فري" لأجهزة اللاسلكي.

وعثر رجال الجمارك على 8 أجهزة استقبال إشارة بـ"الريموت"، وجهاز استقبال "SEMINS" منشأ الصين، و23 شاحن "USB" للسيارة.

وقرر حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات.