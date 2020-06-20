رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير العمل بالمباني الجديدة

تفقد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال الإنشاءات للمباني الجديدة لكليات الجامعة بمنطقة أبيس، تمهيداً لافتتاحها من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منتصف الشهر المقبل.

ويأتي هذا ضمن خطة الإحلال والتجديد للمنشآت المتهالكة لكليات الجامعة، وكذلك الكليات المطلوب إخلائها، وهي الخطة التي وضعتها الجامعة وعملت عليها لأكثر من عامين.

وقال رئيس الجامعة، إن المرحلة الأولى لهذه الإنشاءات تضمنت مبنى لكليتي التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 85%، وكلية الفنون الجميلة وملحقاتها.

جدير بالذكر أن كلية الفنون الجميلة مقسمة في أربع فيلات قديمة بعضها يحتاج إلى أعمال صيانة مكلفة للغاية نظراً لطابعها الأثرى، ومبنى كلية الألسن واللغات التطبيقية المزمع افتتاحها في العام الجامعي المقبل.

وكانت كلية الطب البيطرى قد انتقلت إلى أرض الجامعة بمنطقة أبيس، بعد نقلها من منطقة إدفينا بمحافظة البحيرة.