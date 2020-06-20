السيسي: لو تقدم الجيش إلى ليبيا ستكون القبائل الليبية على رأسه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لم تكن غازية أو تتدخل في سياسة الدول، وذلك في معرض حديثه عن الأزمة الليبية.

وأضاف السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، ورده على ممثل القبائل الليبية: "لو كنا بنفكر في الكلام ده كنا عملنا كده من سنة واتنين وتلاتة وأربعة، لكن إحنا احترمناكم عشان إحنا بنحبكم، ومتدخلناش عشان إحنا مش عايزين يذكر لنا التاريخ إننا تدخلنا في بلادكم وأنتم في موقف ضعف".

وتابع: "لكن الموقف الآن مختلف، النهاردة، معادلة الأمن القومي العربي والمصري والليبي تهتز، وإذا لم ندرك ذلك ونستعد لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة مننا كلنا، ولما نقول للقوات دي تقدموا ستتقدم وأنتو "القبائل الليبية" فوق منها، وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها، وعندما تنتهي المسألة سنخرج في سلام لأننا لا نرغب في شيء".