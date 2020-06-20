جراحة قيصرية ناجحة لمصابة بفيروس كورونا في الإسكندرية 

أجرى الفريق الطبي بمستشفى العجمي للحجر الصحي بالإسكندرية، عملية ولادة قيصرية جديدة، ناجحة، بحجرة عمليات المستشفى، لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي، إن عملية الولادة تمت بنجاح، وحالة الأم جيدة، كما أن الطفل حالته الصحية جيدة جدًا، وجاري تقديم كافة الرعاية الطبية للأم والطفل.

وأكدت أن المستشفى أجرت العديد من عمليات الولادة القيصرية الناجحة للعديد من مصابي فيروس كورونا من نزلاء المستشفى.

وتكون الفريق الطبي المشرف على عملية الولادة من الدكتور وليد مختار استشاري التخدير، والدكتور أسامة عبدالحميد أخصائي النساء والتوليد، والدكتورة أيتن أشرف طبيبة النساء والتوليد، والدكتورة علياء هشام أخصائي الأطفال والمبتسرين.