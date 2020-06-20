فاطمة المعدول: بكيت لما عرفت خبر فوز اسم لينين الرملي بجائزة النيل

عبرت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب الراحل لينين الرملي، الحاصل على جائزة النيل في الفنون من وزارة الثقافة، عن سعادتها بحصول اسم لينين الرملي على الجائزة، قائلة: "أنا في قمة سعادتي، وكذلك الأولاد، ولما عرفت الخبر بكيت، كان نفسي لينين يكون موجود معانا أنا والأولاد، ويشاركنا الفرح بالجايزة".

وأضافت "المعدول" لـ"الوطن": "ممتنة لوزارة الثقافة ولأعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين صوتوا لاسم لينين، الذى حصل على الجائزة بشبه إجماع، وهو ما يعني أنه اسم مستحق للجائزة، كما أخص بالشكر الدكتور أشرف ذكي رئيس نقابة المهن التمثيلية الذي رشحه للجائزة".

وتابعت: "أنا سعيدة أيضا باحتفاء الناس والتهاني بالجائزة، من وزراء سابقين ومن الأصدقاء، والجميع يؤكد أنها جائزة مستحقة لاسم لينين".

وعن أعمال لينين الإبداعية، أوضحت "المعدول" أن أعماله يتم طبعها في وزارة الثقافة، ومسرحياته يتم تقديمها، في الثقافة الجماهيرية، وتلاقي نجاحا باهرا، "لدينا مسلسل كوميدي بعنوان وهم الحب، انتهى من كتابته ونتمنى أن يرى النور قريبا".

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، أسماء الفائزين بجوائز الدولة.