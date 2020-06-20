ضبط 500 كيلو شاورما وسجق ولحوم فاسدة بالدقهلية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، ضبط 500 كيلو شاورما وسجق ومنتجات لحوم غير صالحة في حملة بمدينة المنصورة.

وبحسب بيان مديرية الطب البيطري، شُنت حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين اليوم على ثلاجات حفظ اللحوم في نطاق حي شرق وحي غرب المنصورة، حرصًا على توفير لحوم صحية خالية من المسببات المرضية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أسياخ شاورما فراخ وأطباق سجق غير صالحة للاستهلاك، وأطباق من قطع اللحم البقري بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم نطاق حي غرب.

كما ضُبطت لحوم مستوردة وكبدة غير صالحة ومفككة في نطاق حي شرق بإحدى الشركات الشهيرة لحفظ المواد الغذائية، وبلغت إجمالي الأوزان 500 كيلو جرام.