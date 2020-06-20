سرقة 600 جهاز للكشف عن كورونا من المعمل الإقليمي بالشرقية وقبول استقالة المديرة

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قبول استقالة مديرة المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، وفتح التحقيق في واقعة سرقة 600 جهاز "مسحة" للكشف عن فيروس كورونا من المعمل.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم ضبط المتهمين وعودة المسروقات، وتكليف لجنة مشكلة باستئناف الأعمال.

كما كلف وكيل الوزارة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بفحص وجرد كافة أعمال المعمل المشترك، والاستعانة بأي عضو فني أو إداري فور الحاجة إليه.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التأكد من إجراء الفحوصات المعملية بشكل منتظم، وخاصة تحليل الحمض النووي "PCR" لفيروس كورونا المستجد، وكذلك التأكد من توافر كافة الكيماويات والمستلزمات اللازمة للعمل بجميع أقسام المعمل.