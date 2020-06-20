المتحدث باسم "نداء تونس": خطاب السيسي خطاب الحسم.. انتهى

أشاد منجي الحرباوي المتحدث باسم حزب نداء تونس التونسي بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تفقد المنطقة الغربية.

وكتب "الحرباوي" عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "خطاب السيسي خطاب الحسم. قف انتهى".

وفي وقت سابق اليوم، قال السيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية".

وأوضح أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا".

وتابع "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".

وأضاف "استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".

ولفت إلى أن "مصر دعمت كافة المبادرات لحل الأزمة الليبية للحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأكد "لن نكون غزاة وليس لنا أطماع في ليبيا".