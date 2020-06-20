نائب برلماني: الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة للمتربصين بأمن مصر

أشاد النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس السيسي ورسالته خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، عن الجيش المصري وإمكانياته ودوره.

وقال نبيل، في بيان له، إن الرئيس السيسي أكد أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وهذه رسالة واضحة من الرئيس بقدرة الجيش على حماية الدولة، وعدم تفضيلنا الاعتداء على أحد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على قدرات الجيش المصري على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، رسالة للمجتمع الإقليمي ومحاولي التربص بمصر، سواء في الملف الليبي أو سد النهضة.

وشدد على أن مصر لن تعتد على أحد، ولكنها في ذات الوقت لن تقبل تهديد أمنها القومي، سواء بتواجد جماعات إرهابية على حدودها مع ليبيا أو خلق أزمة في أمنها المائي.