جامعة كفر الشيخ تعلن وظائف أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي

أعلنت جامعة كفر الشيخ عبر موقعها الالكتروني الرسمي عن حاجة المستشفى الجامعي لشغل وظائف الأطباء المقيمين، وذلك في الأقسام الآتية:

- 1 جراحة القلب والصدر.

- 3 الباطنة العامة.

- 2 الكبد والجهاز الهضمي.

- 2 الباثولوجيا الإكلينيكية.

- 1 الأشعة التشخيصية.

- 3 جراحة العظام.

- 3 النساء والتوليد.

- 3 الجراحة العامة.

- 2 أمراض القلب.

- 1 طب السمع والاتزان.

- 2 الأمراض الجلدية والتناسلية.

- 2 علاج الأورام.

- 1 الطب الطبيعي.

- 2 الأمراض الصدرية.

- 2 الأنف والأذن والحنجرة.

- 3 طب الأطفال.

- 2 جراحة الأوعية الدموية.

- 5 التخدير.

- 1 جراحة المسالك البولية.

- 1 طب وجراحة العيون.

- 4 العناية المركزة.

- 2 جراحة المخ والأعصاب.

- 2 الأمراض العصبية والنفسية.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف وفقًا للموقع الرسمي للجامعة على النحو التالي:

شروط التقدم للوظائف

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ولا تقبل الطلبات من الشهادات المعادلة.

3- أن يكون المتقدم قد أمضى سنة الامتياز كاملة وقت الإعلان.

4- أن يكون المتقدم من خريجي العام الجامعي (2016/2017)، (2017/2018).

5- ألا يكون المتقدم قد رشح أو شغل وظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة كفر الشيخ من قبل.

6- ألا يكون قد تم ترشيحه أو تعيينه في وظيفة طبيب مقيم بإحدى المستشفيات الجامعية أو معيد بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972.

7- من تم ترشيحه أو تعيينه بوظيفة طبيب مقيم طبقا لهذا الإعلان لا يحق له بعد ذلك التقدم لأي وظيفة أخرى من وظائف الهيئة المعاونة بمستشفيات جامعة كفر الشيخ أو كلية الطب جامعة كفر الشيخ.

المستندات المطلوبة للتقدم

- شهادة البكالوريوس – شهادة تقدير المواد – شهادة أداء سنة الامتياز.

- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس (4×6).

- تحديد الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة كفر الشيخ.

- موافقة صريحة من جهة العمل.

إجراءات التقدم للوظائف

تقدم الطلبات شخصيا مع المستندات المطلوبة باسم السيد الدكتور عميد كلية الطب البشري في موعد غايته نهاية يونيو الحالي، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد ميعاد التقدم ولا تقبل التوكيلات.