صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع إجراء قرعة تقسيم الفيروز بمصيف بلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، القرعة العلنية الاختيارية لأصحاب قطع تقسيم الفيروز بمدينة بلطيم.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى استكمال أعمال تطوير مدينة مصيف بلطيم، لإظهارها بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، وتقديم أفضل الخدمات للمصطافين، إضافة إلى فتح المراكز التكنولوجية تنفيذًا لخطة الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم طرح برنامج مجاني لعرض وحجز الوحدات للمواطنين عبر الإنترنت، لقضاء إجازة فصل الصيف، وتحرير إقرار وعقد مبدئي لاستبدال القطع من نظام حق الانتفاع إلى نظام التخصيص.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية، والمستشار إسلام عادل، مفوض الدولة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.