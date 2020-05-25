ثاني أيام العيد.. مصيف بلطيم بدون مصطافين ودوريات أمنية تجوب الشوارع

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلو مصيف بلطيم من المصطافين عقب قرار غلقه تطبيقا لقرارات رئيس الوزراء لمنع انتشار فيروس" كورونا"، مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشدة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار تكثيف الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل المدينة، وحظر التجوال علي الشواطئ والكورنيش، ومنع التجمعات.

وتابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار غلق تام لكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، وجميع مراكز الشباب، والملاعب، وكافة أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بالمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة، خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، ورجال الشرطة، والمرور، والمسطحات المائية، والانقاذ النهرى.

فيما حرصت مديرية امن كفر الشيخ، على تسيير دوريات امنية، بشوارع بلطيم ودسوق ومطوبس، للتاكد من اغلاق الشواطئ ومنع المواطنين من التواجد.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة بالغلق التام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعاً للاختلاط والتزاحم، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، طبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.