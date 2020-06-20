حبس أمين مخزن وفني بتهمة سرقة أجهزة الكشف عن كورونا بالشرقية

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، حبس أمين مخزن وفني بتهمة سرقة 600 جهاز للكشف عن كورونا من مخزن تابع للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قبول استقالة مديرة المعمل وفتح تحقيق في الواقعة.

وأوضح وكيل الوزارة ضبط المتهمين وعودة المسروقات، بعد 8 ساعات من اكتشاف السرقة، وتكليف اللجنة المشكلة باستئناف الأعمال.

وكلف وكيل الوزارة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بفحص وجرد كافة أعمال المعمل المشترك، والاستعانة بأي عضو فني أو إداري فور الحاجة إليه.