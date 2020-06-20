عزيز مرقة يقدم أجدد حفلاته الأونلاين في مهرجان وي الموسيقي

أطل الفنان والموسيقي الأردني عزيز مرقة على جمهوره العربي بأكبر حفلاته الغنائية الأونلاين، في ثاني حفلات الموسم الثاني لمهرجان وي الموسيقي.

وقدم عزيز توليفة غنائية من أشهر أغانيه منها "يا بنت الناس" و"ياباي" و"موالي"، وأجدد أعماله "داليا" التي ناقش خلال قضية الزواج المبكر، عبر بث مباشر على اليوتيوب، وضع خلالها لمسته الموسيقية الخاصة إبان مشاركته في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان "وي" الموسيقي الأونلاين "we online music festival".

يأتي هذا المهرجان كتجربة غنائية هي الأولى والأكبر من نوعها التي تجمع نخبة من أشهر الفرق الموسيقية في العالم العربي، منها جدل والمربع وآخر زفير من الأردن ودينا الوديدي وديسكو مصر ووسط البلد من مصر، وذلك لنشر البهجة وسط أزمة فيروس كورونا، الذي أجبر العالم على التباعد الاجتماعي والحرص على البقاء في المنازل التزاما بإجراءات الحجر الصحي لمكافحة تفشي الوباء العالمي.