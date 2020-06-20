عكاشة: حديث الرئيس اليوم شديد الأهمية.. وفي الزمان والمكان "الصحيحين"

علق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وأننا كنا على موعد مع حديث شديد الأهمية وفي التوقيت والزمان والمكان الصحيحين تماما كما عودنا الرئيس وتناول حزمة متكاملة من الرسائل قد يجتازها لأن هذه الكلمة ورغم عفويتها وصدقها الكبير لكنها كانت مليئة بالرسائل السياسية والعسكرية والأمنية في آن واحد.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه يمكن الوقوف أمام الكثير مما طرح اليوم، فالمنطقة العسكرية الغربية وهذا المحور الاستراتيجي الهام لمصر والتي بذلت فيه مصر جهود كبيرة، وبالنسبة للتوقيت أنه بعد أن تركت مصر فسحة معتبرة من الوقت أمام كافة الأطراف لكي ينخرطوا في آليات المبادرة المصرية وإعلان القاهرة الذي تم الإعلان عنه منذ أسابيع والتي كانت تصيغ أفقا سياسيا واضحا ربطته بكل التحركات والمفردات الدولية والذي أكد عليه السيسي اليوم وهو يشير إلى مخرجات مؤتمر برلين الذي حضره بنفسه وبذل فيه مجهودا كبيرا لكي يصيغ جهدا دوليا أمميا وكان مقدرا من العالم كله.

وتابع، أن رد المبادرة المصرية لها كان أحد أهم النقاط بعد ترك هذه المساحة من الوقت وأصرت أطراف ليبية ومكونات داخل ليبيا أن تظل تحتكم إلى السلاح رغم أن هذه المبادرة كانت سلام متكاملة وكانت تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النيران وتحذر من أنه لن يكون هناك منتصر باستخدام السلاح على الأراضي الليبية وبعد هذه الفترة الزمنية بدون تجاوب رغم الترحيب الكبير والدعم الذي لاقته المبادرة المصرية على المستوى الإقليمي الدولي.

واستكمل، أن الحديث اليوم كان في توقيته المناسب تماما بعد عن تطور الأمر إلى مثل هذه التهديدات والمخاطر التي تحدث عنها الرئيس بوضوح شديد.