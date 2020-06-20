 خالد عكاشة: سد النهضة الآن يهدد السلم والأمن الدوليين

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إحالة ملف سد النهضة، إلى مجلس الأمن، قرار مهم يعزز وجهة النظر المصرية بشكل كبير وصورة مصر أمام المحفل الدولي، مشيرا إلى أن الإحالة تفيد بأن الوضع الآن مهدد للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع لفضائية "extra news"، أن مصر، تتعامل بأقصى درجات الرشد الواجبة والممكنة، حتى وهي تسعى لانتزاع حقوقها والحفاظ عليها وضمان عدم المساس بها، مشيرا إلى أن الجانب المصري تعامل بإيجابية كاملة خلال مفاوضات سد النهضة.

وأوضح أن الجانب المصري كان الأكثر حرصا على المفاوضات للوصول إلى اتفاق متوازن من أجل خروج الأمر بصورته القانونية المنضبطة، ومراعاة كل المصالح لدولتي المصب مصر والسودان، منوها بأن حضور أطراف دولية يعزز موقف مصر في مجلس الأمن.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدبلوماسية المصرية، بذلت جهودا كبيرة في ملف سد النهضة، موضحا أن اتفاقية المبادئ عام 2015، كانت أول بداية لطريق صحيح شاق وطويل، لم تبخل فيه مصر ببذل الجهود كافة وفق إعلان المبادئ.

وأوضح أن إحالة الملف إلى مجلس الأمن قد يمثل حصادا للجهود التي بذلت عبر وزارة الخارجية وكل الوزارات المنخرطة في الملف.

وأشار إلى أن إحالة الملف لمجلس الأمن قد يأخذ مستوى العمل إلى اتجاهات أخرى لوضع النقاط فوق الحروف، مستطردًا: "مصر تتعامل على أنها دولة كبرى ورشيدة ولها علاقات وواسعة، ومنذ أشهر قليلة، كانت تقود الاتحاد الأفريقي بالكامل وتتحدث باسم القارة".