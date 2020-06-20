مدير الدفاع الوطني الأسبق: كلمة السيسي بداية تحركات للحل الليبي

توقع اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن تُسهم استراتيجية الأزمة الليبية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده لاصطفاف رجال المنطقة الغربية العسكرية اليوم في تحريك التحركات الدولية، والمفاوضات لإيجاد "حل سياسي" للأزمة.

وأضاف مدير "الدفاع الوطني"، في تصريح لـ "الوطن"، أن حديث الرئيس السيسي اليوم سيكون بمثابة "حجر" ألقى في المياه الراقدة، ليُحرك المفاوضات السياسية في الأزمة الليبية، مؤكدا أن الأزمة ستُحل عبر المفاوضات وليس حربا، لتنتهي الأزمة بـ"حل سياسي".

وأوضح أن حديث الرئيس يؤكد جاهزية الدولة المصرية، ووجود تخطيط استراتيجي لديها للدفاع عن أمنها واستقرارها، حال تفاقم الوضع، وعدم العمل على الحل السياسي الشامل للأزمة، خصوصا وأن الدولة الليبية الشقيقة تتواجد هي دائرة أمن قومي إقليمي مباشر لمصر.

وقال "الغباري"، إن حديث الرئيس سيتوافق مع رؤية عدة دول فاعلة في الأزمة الليبية لتسعي للحل السياسي، ومنها فرنسا وإيطاليا، والتي تعتبر مدينة سرت "منطقة مصالح" لهم، نظرا لوجود إمدادات للبترول والنفط لهم منها.