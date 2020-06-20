قرقاش: تصريح عمرو موسى بشأن خطر تركيا على العالم العربي لم يأت من فراغ

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت، إنّ تصريح عمرو موسى بشأن الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأت من فراغ، بل يشخص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، منوها في الوقت ذاته بأنّه تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي واستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الإقليمي العربي.

وأضاف قرقاش، عبر تويتر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أنّ تركيا ترى في العالم العربي فضاء استراتيجيا لأحلام تاريخية، مشددا على أنّ تركيا بدلت سياسة حسن الجوار ببرنامج توسع.

وتابع أنّه عبر سنوات عزّزت علاقات الجيرة والاحترام وتصفير المشكلات الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة المقبلة.

وكان الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، قال، إنّ تركيا تشكل أكبر الأخطار على العالم العربي حاليا.

وأضاف موسى -في حديث متلفز مساء الخميس- أنّ تركيا تحركت عسكريا خلال الأيام الأخيرة في 3 مواقع في العالم العربي، شمال العراق عبر غارات جوية، وفي شمال سوريا بوجود عسكري على الأرض، وفي ليبيا عبر وجود جوي وبحري ومرتزقة وميليشيات، إذن نحن نواجه تطورا خطيرا جدا في المنطقة، وآخره قدرة تركيا على الوجود في أكثر من موقع في ذات اللحظة".