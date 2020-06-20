"لو عايز تحول فلوس".. كيف تستعلم عن السويفت كود الخاص بالبنك؟

يعد رمز السويفت كود swift code من أبرز البيانات التي يستخدمها العملاء عند تحويل الأموال بين حسابات البنوك المختلفة، خصوصًا التحويلات البنكية الدولية، إذ يعتبر السويفت كود هو رمز تعريفي ثابت للبنك، ويختص كل بنك برمز سويف كود خاص به، كما أنّ لكل فرع من فروع البنك سويفت كود خاص به.

وتستعرض "الوطن" كيفية الحصول على رمز سويفت كود البنك الخاص بك أو البنك الذي تريد التحويل إليه على النحو التالي:

كيفية الاستعلام عن رمز السويفت كود

ويمكنك الاستعلام عن السويفت كود لأي بنك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، إذ توفر كل البنوك الآن هذه الخدمه على موقعها الرسمي، ويمكنك الوصول لها إما من خلال صفحة خريطة الفروع.

إذ يقوم العميل بتحديد المحافظة، ثم تظهر قائمة تضم جميع الفروع الخاصة بالبنك والتي تتواجد في هذه المحافظة، وأمام كل فرع تظهر كلمة التفاصيل الخاصة بالفرع، ومنها يتم اختيار عرض تفاصيل الفرع الذي ترغب به.

بعد ذلك تظهر التفاصيل الخاصة بالفرع من عنوان وتليفونات للفرع، وايميلات، ومن بينها رمز السويفت كود الخاص بالفرع، وهو رمز يختلف من فرع لآخر.

كما يمكنك الاستعلام عن السويفت كود من خلال خدمة الرد الآلي التي توفرها بعض البنوك عبر مواقعها الرسمية، أو يمكنك التحدث مباشرة مع خدمة العملاء من خلال صفحة "اتصل بنا".

كما يمكنك الذهاب مباشرة إلى فرع البنك للحصول على رمز السويفت كود الخاص بالبنك أو الخاص بالفرع الذي تريده.

وتقدم "الوطن" سويف كود بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية:

بنك مصر

رمز السويفت كود: BMISEGCX 140 لكل الفروع كما يضاف رقم الحساب المراد التحويل عليه كاملًا 16 رقما وكتابة الاسم كاملا كالمسجل في الحساب.

البنك الأهلي

رمز السويفت كود: NBEGEGCXA.

بنك الإسكندرية

رمز السويفت كود: ALEXEGCXXXX.

البنك التجاري الدولي

رمز السويفت كود: CIBEEGCX.

بنك HSBC

رمز السويفت كود: EBBKEGCX.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

رمز السويفت كود: A B D I E G C A X X X.