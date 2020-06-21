محمد لطفي لمايكل تايسون: صديقي أذهل العالم بعودته للملاكمة

شارك الفنان محمد لطفي جمهوره بصورة تجمعه بالملاكم العالمي مايك تايسون، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر محمد لطفي برفقة الملاكم العالمي من كواليس فيلم "حملة فرعون" وعلق قائلًا "أحضان الأسود.. صديقي البطل الأسطوري مايك تايسون البطل الذي أذهل العالم بخبر عودته لحلبات الملاكمة بعد المستوى العالي الذي أظهره في التمرين إن شاء الله سوف يتوج بالفوز".

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة "عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز".