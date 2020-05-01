مسلسل شاهد عيان الحلقة الثامنة: خطف أبناء بسمة.. ونجل محمد لطفي مدمن

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "شاهد عيان" خطف طليق ليلى "بسمة" أبنائهما للضغط عليها، بعد محاولته تخويفها لمنعها من الزواج من راجح "وليد فواز"، بينما يحاول نجل وهيب العزازي "محمد لطفي" الحصول على المخدرات بمفرده.

وفي الوقت نفسه، يتعرف عمر "حسن الرداد" على المحامي طارق المهدي "أحمد صيام" مع وهيب العزازي ويبدأ خطته في خداعهم، بحماية صديقهم مهرب السلاح إيزاك "أيمن الشيوعي"، بينما يخطط لتهريب زوجته ندى "هنا شيحة" سرا، إلا أنه تساوره الشكوك تجاه ذلك الاتفاق الذي تورط به.

فيما يتمكن وهيب وإيزاك ومهدي من التوقيع على عقودهم لعملهم الجديد، ويخبرهم العزازي بإتمام نقل صفقة الأسلحة كاملة، ويتضح أنه يراقب تحركات عمر كاملة.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.