استطلاع رأي يكشف تراجعا حادا في عدد ناخبي حزب أردوغان

أجرت شركة MAK لاستطلاعات الرأي، استطلاعا جديدًا بشأن إمكانية عقد انتخابات رئاسية مبكرة بتركيا.

وأعلن رئيس شركة MAK لاستطلاعات الرأي، محمد علي كولات، عن استطلاع رأي جديد أجري في مختلف أنحاء تركيا حول الانتخابات الرئاسية المبكرة في الفترة من 12 إلى 17 يونيو وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي كان بعنوان "لو عقد هذا الأحد انتخابات رئاسية فمن ستنتخب؟"، ارتفعت أصوات الناخبين لـ4 أحزب بنسبة كبيرة، فيما تراجعت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية، إذ تراجعت إلى نسبة 30.6%، في حين لم يتم إضافة من ما زالوا مترددين حول من سيصوتون لصالحه، وفي حالة عدم إضافة أصواتهم يكون التراجع إلى نسبة 35.5%.