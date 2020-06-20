سمالوط تضع اللمسات النهائية على لجان امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة بمركز سمالوط، للاطمئنان علي الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لجاهزية واستعداد المدارس لبدء ماراثون الامتحانات غدًا الأحد.

وتأكد المحافظ من تعقيم المدارس وتركيب بوابات التعقيم، وتوفير كافة المستلزمات الطبية، وكذلك وضع إرشادات الطلاب، وبيانات الطلاب في أماكنهم.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط.

وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس، الريفية الابتدائية، ومدرسة سمالوط الثانوية بنات الجديدة.

ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث اطمئن خلال جولته على جاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألف و143طالبًا وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، حيث تم توفير 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، للحفاظ على سلامة الطلاب، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات خارج المدارس التي بها لجان للثانوية العامة.

وأعلن المحافظ، البدء في تفعيل غرفة إدارة الازمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة.