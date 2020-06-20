سمالوط تضع اللمسات النهائية على لجان امتحانات الثانوية العامة
كتب:
اسلام فهمي
09:39 م | السبت 20 يونيو 2020
أجرى اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة بمركز سمالوط، للاطمئنان علي الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لجاهزية واستعداد المدارس لبدء ماراثون الامتحانات غدًا الأحد.
وتأكد المحافظ من تعقيم المدارس وتركيب بوابات التعقيم، وتوفير كافة المستلزمات الطبية، وكذلك وضع إرشادات الطلاب، وبيانات الطلاب في أماكنهم.
رافق المحافظ خلال الجولة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط.
وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس، الريفية الابتدائية، ومدرسة سمالوط الثانوية بنات الجديدة.
ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث اطمئن خلال جولته على جاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألف و143طالبًا وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.
وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، حيث تم توفير 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، للحفاظ على سلامة الطلاب، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات خارج المدارس التي بها لجان للثانوية العامة.
وأعلن المحافظ، البدء في تفعيل غرفة إدارة الازمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة.