هاني شاكر ينتهي من تسجيل أغنية "هتعدي" ويستعد لطرحها خلال أيام

انتهي أمير الغناء العربي هاني شاكر، من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان "هتعدي" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ويهدف من خلالها لبث حالة من الأمل والتفاؤل في زمن الكورونا، وتعاون فيها مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، وماستر أمير محروس، وتم التسجيل داخل أستوديوهات NRP Recording Studios، وسيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدي.. اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى.. وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا.. الأزمة دى بجد ورتنا.. فيه حاجات كانت برة حساباتنا.. قربنا من بعضنا في بيتنا ودَعينا".