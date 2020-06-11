قريبا.. هاني شاكر يطرح أغنية تدعو للتفاؤل في زمن كورونا

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفن يُعد مرآة المجتمع وقوته الناعمة، وليس شيء غير مهم أو تسلية، كما يعتقد البعض، "فيه ناس فاكره أن الفن تسلية، وحاجة مش مهمة، لكن العكس زي ما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوة الناعمة والواجهة والصورة الحلوة، لأى شعب هو الفن، موضحًا أن الفن له دور في المجتمع، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه قريبًا سيطرح أغنية جديدة تحمل تفاؤل كبير في زمن كورونا، فالجائحة كشفت لنا أشياء جميلة وكثيرة في حياتنا، "كورونا ابتلاء من ربنا، وهو القادر على إزالة هذا البلاء، وجهد الأطباء في المعامل، وأخذ الجميع بالأسباب واتباع الإجراءات الوقائية".

وأكد نقيب المهن الموسيقية، أن ما نمر فيه الآن، يتطلب جزء روحاني وآخر يعطى تفاؤل وبسمة للمجتمع، بأن الأزمة ستمر، مناشدا الجميع بتغيير سلوكهم حتى نتجاوز الجائحة، معربًا عن استيائه تجاه استخفاف البعض، بخطورة جائحة فيروس كورونا، كونه أمر غير مقبول.

وتابع: "أنا كنت مستاء لما بعض الفنانين قالوا كلام من هذا النوع، فيه فنانين طلعوا وقالوا كورونا مين أحنا مصريين، هذه خفة دم قاتلة، كوميديا فيها استهتار واستهبال، وعدم احترام للإنسان"، مشددا على أن الفنان قدوة فى مجتمعه، وعليه أن لا يستهتر بحياة البشر.