أحمد موسى: لا توجد قوة تستطيع أن تهدد أمن مصر القومي

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التي حملت العديد من الرسائل لعدد من الدول بينها تركيا، على حد قوله، موضحًا أن السيسي وضع خطوطا حمراء للأوضاع في ليبيا، فمصر حددت خط الجفرة وسرت كخط أحمر لعدم الاقتراب منهما لأنهما امتداد للأمن القومي المصري، ومصر ستدخل في معركة في حال تخطي هذا الخط.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن سرت تحوي البترول الذي جاء من أجله أردوغان، ومن يستولي على سرت والجفرة يهدد الأمن القومي المصري، كما أن مصر ليس لها أي مصلحة في ليبيا ولكنها تحركت من أجل دعم الشعب الليبي الشقيق، مستطردًا: "لدينا شرعية قانونية ودولية وجيشنا جاهز للتحرك من أجل الأمن القومي المصري".

وأشار إلى أنه لن يتم السماح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يفعل في ليبيا ما فعله في سوريا، فالجيش المصري التاسع عالميا والتركي يأتي خلفه في المركز الثالث عشر كما أن الجيش المصري رجال وهو ما لا تمتلكه جيوش أخرى إضافة إلى امتلاك أحدث النظم العسكرية، كما أن الجيش المصري يملك مجموعة من المقاتلات الحديثة مثل الرافال الفرنسية وإف 16 الأمريكية وميغ 29 الروسية.

وأوضح أنه لا توجد قوة تستطيع أن تهدد أمن مصر القومي، مؤكدا أن السلاح الذي أتت به مصر منذ 2014 من أجل هذه اللحظة لحماية 100 مليون مصري وحقن الدماء الليبية.