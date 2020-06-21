أحمد موسى: قطر شريكة إجرام تركيا في ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاصطفاف الكامل اليوم مع الجيش ومؤسسات الدولة أمر لا يحتاج مزايدات، مطالبًا الإعلام العربي أن يقف بجانب مصر في القضية الليبية وسد النهضة، فالمعركة القادمة ليست سهلة، "عاوزين دعم من كافة الشعوب العربية والإعلام العربي المحترم".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تدافع عن الأمن القومي العربي لأن الإرهاب يهدد تونس والجزائر وتشاد ويهدد أوروبا، مؤكدًا أن قطر شريكة في إجرام تركيا في ليبيا، فقطر وتركيا قاما توفير المال والسلاح للمرتزقة والإرهابيين في ليبيا.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدافع عن الأمن القومي في المنطقة ضد مرتزقة رجب طيب أردوغان.