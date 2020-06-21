رئيس لجنة مكافحة كورونا: 150 شخصا متعافيا من الفيروس تبرعوا بالبلازما

علق الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على مسألة التبرع بالبلازما لعلاج مرضى كورونا، قائلا إن 150 شخصا متعافيا من كورونا تبرعوا بالبلازما.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن آلاف المتعافين ذهبوا للتبرع بالبلازما نظرًا لأن عدد المتعافين في مصر تجاوز 8000 متعافٍ.

وأشار إلى أنه تم استبعاد الحوامل والأمهات وأصحاب الأمراض لافتًا إلى أنه يجب أن تبلغ نسبة الأجسام المضادة لنسبة معينة في جسم المتبرع وأن ذلك انطبق على 150 شخصا وهم الذين تبرعوا بالبلازما بالفعل.

وشدد حسني على أن مسألة العلاج بالبلازما ما زالت تحت التجربة وأن نتائجها جيدة ولكنها لم تعلن عن نتيجتها بشكل نهائي، محذرًا أن بلازما أي متعافٍ لا تصلح لأي متعافٍ آخر وأن منح البلازما للمرضى يتم عن طريق وزارة الصحة وأن البلازما يتم منحها للمريض الذي يعاني من التهاب رئوي وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم وقبل مرحلة الوضع على جهاز التنفس الصناعي.

وأكد حسني أن التبرع بالبلازما له شروط خاصة وتنفذها وزارة الصحة بدقة سواء للمتبرع أو للمتلقي.