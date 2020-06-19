"بنها الجامعي" تتواصل مع الأعلى لبنوك الدم للحصول على أدوات فصل البلازما

قال الدكتور إبراهيم راجح، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة بنها، إنه يتم التواصل حاليا مع المجلس الأعلى لبنوك الدم الجامعية، وكذلك مع بنوك الدم للمستشفيات الجامعية للحصول على الأجهزة وعلى أدوات فصل البلازما والبروتوكول الخاص بالفصل لكى يكون بروتوكول موحد للتعامل مع الحالات.

وقال في تصريحات صحفية، اليوم، إنه يتم حاليا حصر الحالات التى تعافت من الإصابة بكورونا عن طريق التواصل الشخصى للتوصل للموعد المناسب لأخذ العينة وإجراء التحاليل، مشيرا إلى أن كل الحالات وافقت على التبرع الشرفي بدون مقابل مثنيا عليهم وعلى انسانيتهم ووطنيتهم.

وقال راجح، إنه يتم حصر الأعداد بعد 14 يوما من التعافي بحيث يتبين أن مستوى الأجسام المضادة igg نسبته عالية.

وحول المشاركة فى حملة التبرع بالدم حاليا أكد ان المستشفى تشارك عن طريق المدير الإدارى لبنك الدم للمشاركة فى حملة وزارة الصحة للتبرع بالدم.