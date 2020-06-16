مدير مركز خدمات نقل الدم: صرف البلازما لمصابي "كورونا" من خلال الصحة وبالمجان

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير مركز خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن استخدام بلازما المتعافين لعلاج مرضى «كورونا» نتائجه مبشرة حتى الآن من خلال نسبة التعافى وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى، وأكد فى حواره لـ«الوطن» أن التبرع ببلازما المتعافين له شروط وأفضل وقت يتم فيه استخلاص البلازما يكون من اليوم الـ14 إلى اليوم 28 للتأكد من التعافى التام.. وإلى تفاصيل الحوار.

استخدام بلازما المتعافين لعلاج الفيروس المستجد نتائجه مبشرة حتى الآن من خلال نسبة التعافى وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى

بداية من أين جاءت فكرة استخدام بلازما المتعافين لمعالجة مصابى فيروس كورونا؟

- بدأ الموضوع بدراسة طرحتها خدمات نقل الدم القومية بعدما صرحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن البدء فى استخدام بلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة من فيروس كورونا المستجد، بدأنا بالتواصل مع المتعافين وتجميع وحدات البلازما منهم للبدء بنقل الوحدات كدراسات مبدئية على المرضى، لنرى تأثيرها، خاصة أن كل التجارب العالمية أثبتت نجاح هذا الأمر، ونحن فى الأساس لدينا خبرات واسعة فى هذا المجال.

وما مراحل استخراج البلازما من المتعافين؟

- أولاً يتم جمع البيانات الخاصة بالمتعافين من خلال غرفة الأزمات التابعة لوزارة الصحة والبحث فى المتعافين الصالحين للتبرع ثم نقيس الضغط ونسبة الأنيميا ثم جلسة التبرع، وهى عبارة عن جهاز خاص لفصل البلازما من الدم، وهذه العملية تستغرق من ساعة لساعة ونصف، ولكن التبرع له شروط.

وما هذه الشروط؟ وهل تنطبق على كل المتعافين؟

- تتمثل الشروط فى وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم سحب ٢ مسحة سلبية (دليل تعافى المصاب)، مرور ١٤ يوماً على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس، فضلاً عن شروط التبرع بالدم الأساسية، وهى أن تكون سنه بين ١٨ و٦٠ عاماً، ويكون وزنه أكثر من ٥٠ كيلوجراماً، كما يقوم بالإجابة عن استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجرائه عمليات كبرى من قبل، هذه الشروط لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهرى، ومرضى الأورام، ومرضى السكرى الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من «السكرى والضغط» المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة، كما أن بلازما دم المتعافى يمكن أن تكفى لحقن 2 من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها، وتشمل (فصيلة الدم، الأجسام المضادة للفصائل، تحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئى للكشف عن أمراض الكبد الوبائى C-B، نقص المناعة والزهرى) إضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووى للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا للتأكد من كفاءتها فى مواجهة الفيروس.

وما أفضل فترة لاستخلاص البلازما من المتعافين؟

- يتم سحب البلازما من المتعافى ما بين اليوم الـ14 إلى اليوم الـ28 من فترة التعافى للتأكد من التعافى تماماً.

وما عدد المتبرعين بالدم منذ تفعيل حملة التبرع بالتعاون مع «الفيس بوك»؟

- ما يقرب من ٨٧ ألف مواطن قاموا بالتسجيل للتبرع بالدم، كما استقبلت مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية ١٨٢٧ مكالمة للاستفسار عن التبرع بالدم منذ تفعيل الحملة، كما تم تفعيل الخط الساخن ١٥٣٦٦ لتلقى استفسارات المواطنين عن التبرع بالدم وبلازما الدم داخل القاهرة، وسيتم تفعيله فى باقى محافظات الجمهورية تباعاً خلال الأيام القادمة.

زيادة الأعداد متوقعة بعد التوسع فى المراكز الإقليمية لنقل الدم

وماذا عن عدد المتبرعين ببلازما المتعافين لمعالجة فيروس كورونا؟

- عددهم وصل إلى 45 متبرعاً والأعداد متزايدة خاصة بعد مناشدة وزيرة الصحة المتعافين ضرورة التبرع.