استشاري نفسي يقدم روشتة لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الهدوء تماما حتى أولياء الأمور يجب أن يتمتعوا بالهدوء وعدم تصدير أي مخاوف لأبنائهم والنوم جيداً استعدادا لامتحان الغد والالتزام بالإجراءات الوقائية جميعها عن طريق ارتداء الكمامة والجوانتي والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب وعدم لمس زملائنا.

وأضاف فرويز، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج "الحياة الآن"، المذاع على فضائية الحياة، أن "النهاردة لو طالب لسه هيذاكر مادة جديدة فالمذاكرة دي ملهاش لازمة النهاردة لأننا بنجهد نفسنا وتضيع الوقت وتصحي الصبح تعبان، ومن الصح أن أتفرج على فيلم كوميدي أو مسلسل وأعمل أي حاجة بالنسبة لي لغاية بكرة الصبح، والمراجعة مش هتفيد بحاجة النهاردة".

وأكد ضرورة النوم بشكل كافي حتى ميعاد قبل نزوله للجنة، ولا داعي لتناول أي وجبات سريعة اليوم فهو مرفوض تماماً والامتناع عن الدهون، مشيراً إلى أنه عند الدخول للجنة إذا كنت مذاكر وتوترت في البداية يجب أن تهدأ وستتدفق الإجابة بشكل طبيعي إلى المخ فلا داعي للقلق، وإذا حدث قلق من أحد الطلاب الذين لم يذاكروا بشكل جيد وادعاء أنه بس بارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض كورونا يجب ألا نلتفت له فمراقب اللجنة ومسؤل الأمن هم المسؤولين عنه".

وتابع، أنه يجب على الأهالي عدم التكدس أمام اللجان وترك الأبناء وشأنهم لكي يستطيعوا التركيز في الإمتحانات.