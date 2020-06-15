استشاري نفسي ينصح المواطنين بعدم ترك أنفسهم للاكتئاب

أكد الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، أن من يسيئون استخدام قدراتهم البشرية هم من يشعرون بالاكتئاب والبؤس في هذه الظروف.

وقال يسري خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك من تأقلموا على الظروف الحالية وسارت حياتهم على هذا المنوال، وأن البعض اتجه لوظائف أخرى وأقلم نفسه على الأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى أن درجة الحزن لدى هؤلاء ضعيفة بعض الشيء.

وأشار يسري أن هناك من استسلموا للظروف وأن البعض نصح الشباب بالتكيف مع الظروف والتأقلم معها والبحث عن حلول جديدة وألا يتركوا أنفسهم للأخبار السيئة؛ حتى لا يقعوا ضحية للاضطرابات النفسية.