إعلامي سعودي: الخط الأحمر المصري سيصحح عبث الأتراك في ليبيا

أشاد الإعلامي السعودي سلمان الدوسري، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عن الأزمة الليبية، خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، وذلك خلال تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال "الدوسري": "الجغرافيا لصالح مصر.. التاريخ لصالح مصر.. ليبيا لن تكون نزهة لتركيا ومرتزقتها.. عبث الأتراك سيصححه الخط الأحمر المصري".

واستعرض الإعلامي السعودي، بعض تصريحات الرئيس السيسي التي قال فيها أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، وأن سرت والجفرة خط أحمر، وأن ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك.