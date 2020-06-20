"النواب الليبي" لـ"الوطن": الجماهير خرجت تأييدا لكلمة السيسي

وجه فتحي المريمي المستشار الإعلامي لمجلس لرئاسة مجلس النواب الليبي، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا، في اتصال هاتفي لـ"الوطن" بما جاء في كلمته اليوم ومواقفة الداعمة للشعب الليبي وسيادة ليبيا.

وقال المريمي: "نحيي ونشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما تفضل به من كلمة اليوم تتعلق بمساعدة الشعب الليبي في حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية وهو الحوار بين الليبيين حتى يصلوا لإنهاء المشكلة".

وأضاف "المريمي": "كذلك أعلن الرئيس السيسي أنه ضد التدخل الأجنبي في ليبيا ومع وقف إطلاق النار، وما هي موجودة عليه قوات الجيش الوطني خطة أحمر وأي تصرف دون ذلك خط أحمر".

وتابع: "نحيي الرئيس السيسي ونشكره على ذلك، أمن ليبيا من أمن مصر، الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري واحد باعتبارهما دولتين متجاورتين وشقيقتين عربيتين ومسلمتين ومصيرهما المشترك واحد".

وقال "المريمي": "نحيي عبدالفتاح السيسي على موقفه والجماهير الليبية خرجت في مدينة بنغازي والبيضاء وطبرق والقبة مؤيدة لهذه الكلمة".